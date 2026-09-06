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CENTCOM'dan İran Ablukası Açıklaması: 92 Gemi Rotasını Değiştirdi

CENTCOM'dan İran Ablukası Açıklaması: 92 Gemi Rotasını Değiştirdi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 6 Eylül itibarıyla 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin etkisiz hale getirildiğini ve 2 gemiye çıkıldığını duyurdu. Ayrıca, bölgede F-35A savaş uçağıyla devriye uçuşu gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" denildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD güçlerinin bölgedeki deniz ablukasını uygulamaya yönelik faaliyetleri sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağının devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "F-35A savaş uçağı, CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik deniz ablukasını uygulamaya devam ettiği sırada bölgedeki sularda devriye uçuşu gerçekleştiriyor. 6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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