UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Cenin Mülteci Kampı'na Saldırı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin Mülteci Kampı'na Saldırı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 Filistinli vurularak öldürüldü. 11 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 880 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampında düzenlediği saldırıda 2 Filistinli vurularak öldürüldü. Cenin'de 11 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'ya "Demir Duvar Operasyonu" adıyla başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampında düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin vurularak öldürüldüğü belirtildi. İsrail'in Cenin'de 11 gündür sürdürdüğü saldırılarında 1'i çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı, ayrıca yaklaşık 100 evin yıkıldığı öğrenildi.

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampındaki evleri yakıp yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana en az 880 Filistinli öldürüldü

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria genelinde de geniş çaplı saldırılar düzenliyor. Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Yahudi "yerleşimciler", işgal altındaki Batı Şeria'da en az 880 Filistinliyi öldürdü. - CENİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
img

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
img

Hastane müdürünü av tüfeğiyle vurdu, polisi arayıp "Gelin alın" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.