Cenazeye yolunda kaza: 8 yaralı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu kontrol çıkarak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu kontrol çıkarak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 61 PD 790 plakalı minibüs, seyir halinde iken ilçenin Simenli mahallesinde freninin boşalması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak evin çatısına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüstekilerin vefat eden Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şalpazarı Trabzon 3. Sayfa Haberler

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