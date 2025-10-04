Haberler

Çemişgezek'teki Düğünde Yangın Paniğe Neden Oldu

Çemişgezek'teki Düğünde Yangın Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğün sırasında otluk alanda çıkan yangın, katılımcıları panikletti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına alarak söndürdü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğün solunu yanındaki otluk alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çemişgezek ilçesinde düğün salonu yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına ilk müdahaleyi düğündeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.