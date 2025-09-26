Çemişgezek'te Okul Servis Şoförlerine Bilgilendirme Toplantısı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okul servis şoförlerine yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çemişgezek ilçesinde 2025-2026 eğitim yılının başlaması dolayısıyla, okul servis şoförlerine yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çemişgezek ilçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, şube müdürleri ve servis şoförlerinin katıldığı toplantıda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılında servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken hususlar, okul servis araçlarının yönetmeliği hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, toplantının amacının öğrenci güvenliğini artırmak, servis araçlarının düzenli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu aktardı. - TUNCELİ