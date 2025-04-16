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Çeltik Çuvalı Yüklü Kamyon Yan Yattı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çeltik çuvalları yüklü bir kamyon, akaryakıt istasyonuna dönüş yaparken devrildi. Olayda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Kazada araçtaki iki kişi yara almadan kurtulurken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Çeltik çuvalı yüklü kamyon yan yattı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde çeltik çuvalları yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isterken yan yattı. Kazanın yaşandığı sırada bölgede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat T. idaresindeki 54 FZ 248 plakalı çeltik çuvalı yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna dönmek için manevra yaptığı sırada devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Devrilen kamyon nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonun devrildiği esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa
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