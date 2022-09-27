Çekya'da uyuşturucu etkisi altındaki kişi çaldığı taksiyle Prag sokaklarını birbirine kattı

PRAG (İHA) Çekya'da alkol ve uyuşturucunun etkisi altındaki bir kişi çaldığı taksi ile başkent Prag sokaklarını birbirine kattı.

PRAG (İHA) Çekya'da alkol ve uyuşturucunun etkisi altındaki bir kişi çaldığı taksi ile başkent Prag sokaklarını birbirine kattı.

Çekya'da alkol ve uyuşturucu etkisindeki bir kişi, taksi şoförünü öldürmekle tehdit ederek bindiği taksiyi çaldı. Direksiyona geçen hırsız, başkent Prag sokaklarını çaldığı taksi ile birbirine kattı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde, birçok kural ihlalinde bulunduğu görülen hırsız, önce kırmızı ışıkta geçti, ardından da önünde giden bir motosiklete çarptı. Prag'ın Florenc semtinden 7'nci Bölgeye kadar süratli bir şekilde giden hırsız, bariyerlerini kırarak girdiği otoparkta hızını alamayarak duvara çarptı.

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Çarpmanın etkisi ile alev alan araçtan yaralı bir şekilde kurtulan hırsız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın kanında yüksek miktarda alkol ve uyuşturucu olduğunu ve aynı zamanda 2024 yılına kadar da trafiğe çıkma yasağının olduğunu tespit etti.

HIRSIZ 8 YILA KADAR HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Olay ile ilgili açıklama yapan Polis Sözcüsü Violeta Siristova, "Taksi şoförünü ölümle tehdit ederek taksiyi gasp etmiş. Şoför en yakın polis karakoluna şikayette bulundu. Bu olay sırasında işlediği çok sayıda suç var. Ceza müfettişleri tarafından dosyası hazırlanacak. Olayı gören ya da olay sırasında tehlike yaşayan herkesi polise ifade vermeye davet ediyoruz. Tahminlerimize göre 8 yıla yakın bir hapis cezası ile karşılaşacak" dedi.

(Özgür Öztürk/İHA)