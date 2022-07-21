Çekya'da bir anne 6 aylık bebeğini arabada bıraktı

Çekya'nın başkenti Prag'da annesi tarafından arabada bırakılan 6 aylık bebeği ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Orlicka Caddesi'nde bir anne, 6 aylık bebeğini park halindeki araçta bıraktı. Bebeğin ağladığını duyan bir kadın polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, vakit kaybetmeden arabanın arka camını kırarak bebeği kurtardı. Bebek kurtarıldıktan sonra aracının yanına gelen anne ise kısa bir alışveriş için bebeği arabada bıraktığını, hava girmesi için ön camı hafif açtığını ve bebek için tehlikeli bir durum olmadığını ifade etti.

Prag polis sözcüsü Jan Rybansky yaptığı açıklamada, "Durumu ihbar eden kişi, en az 15 dakikadır arabanın yanında durduğunu, arabaya güneş vurduğunu ve bebek için çok endişelendiğini söyledi. Ekiplerimiz olay yerine geldiğinde tereddüt etmeden arka camı kırarak bebeği kurtardılar" dedi.

Sıcak havalarda aracın camının açık bırakılması durumunda bile sıcaklığın 70 derecelere kadar yükselebileceğini ifade eden polis sözcüsü, sıcaklığın sadece çocuklar için değil yetişkinler için de tehlikeli olduğunu belirtti.

BEBEK ANNEDEN ALINDI

Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği kontrol amacıyla hastaneye kaldırırken, bebek soruşturma bitene kadar sosyal hizmetlere teslim edildi. Yetkililer, bebeğin anneye geri verilip verilmeyeceğinin henüz belli olmadığını, olayda bir kasıt olup olmadığının araştırılacağını ve kararın soruşturma sonunda verileceğini açıkladı.

(Özgür Öztürk /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa