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Çekmeköy'de otomobildeki gizli bölmede 127,2 gram marihuana ele geçirildi

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Çekmeköy'de otomobildeki gizli bölmede 127,2 gram marihuana ele geçirildi
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Çekmeköy'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilde konsol kısmına yapılmış gizli bölmede 24 pakette 127,2 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı ve araç parka çekildi.

Çekmeköy'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilde gizli bölmede 127,2 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada otomobilin konsol kısmına özel olarak yapılmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeyi açan polis ekipleri, 24 pakette toplam 127,2 gram marihuana maddesi ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulanarak, araç parka çekildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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