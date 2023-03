'Çekilişle cep telefonu kazandınız' diyerek 1,5 milyon lira dolandırdılar

Zonguldak'ta polis ekipleri çekilişle cep telefonu kazandırdığını vaat eden dolandırıcılık şebekesini çökertti. Mağdurların şikayetiyle soruşturmaya başlayan ekipler Zonguldak merkezli 5 ilde 11 kişilik şebekeyi kıskıvrak yakaladı. Elebaşlarından birinin mağdurlardan alınan parayı şebekenin diğer üyelerinden kaçırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta bir kişi çekilişten cep telefonu kazandığını ancak telefonu alabilmesi için çeşitli ödemeler yaptı. Buna rağmen telefon kendisine gönderilmeyince dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılık yapılması üzerine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Gerçek görünümlü sahte sayfalarla güven kazanmışlar

Şebeke üyelerinin internetten gerçek görünümlü sahte siteler hazırlayarak tuzaklarına düşürmek istedikleri mağdurların güvenini kazanmaya çalıştıkları tespit edildi. Şebekenin sahte kampanyalar yapıp çekilişle cep telefonu ve tablet kazandırmayı vaat ederek 30 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. İki buçuk ay süren teknik takip sonucu dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Zonguldak merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Algıyı yöneterek mağdurları dolandırmaya devam etmişler

Çekilişle cep telefonu kazandırdıklarını söyleyen mağdurlardan ilk olarak 390 TL ödemesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılık şebekesi üyeleri daha sonra bin 250 TL gümrük ödemesi için tekrar para talep ettiği öğrenildi. Algıyı yöneterek mağdurları dolandırmaya devam eden şebekenin bu kez de fatura kesileceği bu sebeple 3 bin 799 TL ödeme yapılması gerektiği söylendi. Şebekenin mağdurlardan çeşitli sebeplerle 5 bin lira ve daha yukarı meblağlar istemeye devam ettiği öğrenildi. Mağdurlar; söz konusu paranın tekrar iade edileceği söylenmesi üzerine şebekenin ilettiği hesap numaralarına ödeme yapmaya devam etti. Bir kişiden 89 bin liraya kadar dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şebekenin 30 kişiden 1 milyon 500 bin liraya yakın para topladığı tespit edildi. Bazı mağdurların dolandırıcılara gönderdikleri paraları geri alabilme ümidiyle ödeme yapmaya devam ettikleri öğrenildi.

Dolandırılan parayı şebeke üyelerinden kaçırmış

Operasyonu derinleştiren Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö., A.Ö. ve M.B.'yi Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek sorguladı. Operasyonda 13 sim kart, 12 cep telefonu, 15 banka kartı, 1 adet laptop ve 20 sayfalık hesap özeti ele geçirildi. Dolandırıcıların mağdurlardan aldıkları paraları da defter tutarak not aldıkları tespit edildi.

Şebekenin en üst üyeden en alt üyeye kadar dolandırıcılıktan elde edilen geliri bölüştüğü öğrenildi. Şebeke kadrosunun ortasında yer alan bir üyenin alt üyelerin mağdurlardan elde ettiği geliri alarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Ekiplerin peşine düştüğü şebeke üyesi diğer şebeke üyeleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Parayı temize çekme" yöntemi kullanmışlar

11 kişilik şebekenin 3'ünün elebaşı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin mağdurlardan elde ettiği dolandırıcılık gelirini "parayı temize çekme" yöntemiyle farklı finans sistemlerine aktardığı buralardan da başka hesaplara aktararak çektiği tespit edildi. Şüphelilerin mağdurlarla iletişime geçtikleri telefon hatlarını ise yabancı kişilerin üzerine kaydettikleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 30 olan mağdur sayısının artabileceği öğrenildi. - ZONGULDAK