'Cehennem Necati' lakaplı Necati Arabacı, Slovakya'da gözaltına alındı

"Hells Angels" suç örgütünün yöneticilerinden "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı'nın Slovakya'da bir restoranda yemek yediği esnada gözaltına alındığı öğrenildi.

YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI

Slovak gazetesi aktuality.sk'de yer alan habere göre, suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı takılarla gündeme gelen Arabacı, salı günü saat 17.30 sıralarında ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Nitra'da yerel bir restorana giriş yaptı. Yemeklerin yendiği esnada gözaltına alınan Arabacı, polis gözetiminde birkaç saat geçirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilen Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.