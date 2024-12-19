Cebri Boru Taşıyan Tır, Niksar'da Trafiği Kilitledi

Baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tırın Niksar'da virajı alamaması nedeniyle Tokat- Niksar yolu 1 saat trafiğe kapandı.

Adana'dan Samsun'a gitmekte olan ve baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tır, Niksar ilçesi Dönekse mevkiindeki virajı alamadı. Virajda sıkışan tır nedeniyle Tokat-Niksar yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik polisleri ve firma yetkilileri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tırın manevra yapmasını sağladı. Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler rahat bir nefes aldı. - TOKAT