Çaykara'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü Ömer Faruk Kaplan hayatını kaybetti. Kaza, Çaykara-Uzungöl karayolu Köseli mahallesi girişinde gerçekleşti ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Çaykara- Uzungöl karayolu Köseli mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Ömer Faruk Kaplan, bilinmeyen bir nedenle motosikleti ile duvardan aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
