Çaykara'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Çaykara- Uzungöl karayolu Köseli mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Ömer Faruk Kaplan, bilinmeyen bir nedenle motosikleti ile duvardan aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON