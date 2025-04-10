Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazetecilere şafak operasyonu! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltında
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

Hastane çıkışı ilk mesaj: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Çayırhan'da Maden Ocağında Göçük: 13 İşçi Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırhan'da Hırkatepe maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay sonrası işçiler hastaneye kaldırıldı.

Çayırhan'da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı

ANKARA - Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.