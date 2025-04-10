Çayırhan'da Maden Ocağında Göçük: 13 İşçi Yaralı
Çayırhan'da Hırkatepe maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay sonrası işçiler hastaneye kaldırıldı.
Çayırhan'da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı
ANKARA - Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 13 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa