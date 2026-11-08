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Çaycuma Saltukova'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Çaycuma Saltukova'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Çaycuma Saltukova'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova mevkiinde otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CRD 131 plakalı otomobil, Çaycuma istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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