Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Çaycuma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Otomobil Otobüse Çarptı

Çaycuma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Otomobil Otobüse Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma-Ankara karayolunda etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle iki otomobil Metro Turizm otobüsüne arkadan çarptı. Zincirleme kazada ölü ya da yaralı yok, yalnızca maddi hasar meydana geldi.

Çaycuma- Ankara kara yolunun Perşembe ışıklı kavşak mevkisinde kar ve buzlanmanın etkisiyle iki otomobil Metro Turizm'in otobüsüne arkadan çarptı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Perşembe ışıklı kavşak mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan hareket eden ve Ankara'ya gittiği öğrenilen Metro Turizm'e ait şehirlerarası otobüs kavşağa geldiği esnada, kar yağışı ile yolun buzlu olmasından dolayı iki otomobil arkadan otobüse çarptı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kar yağışının etkili olmasından dolayı ekipler sürücülere uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
img

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Afrika rüzgarı esti
img

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.