Güzeloğlu Mahallesi'nde Su Taşkını: Vatandaşlardan Dere Yapılması Talebi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen su taşkını vatandaşları mağdur etti. Mahalle sakinleri, taşkınların önüne geçilmesi için bölgede dere yapılmasını istedi.

Yağışların ardından mahallede bazı bölgeler su altında kalırken, vatandaşlar özellikle yağışlı havalarda benzer sorunların tekrarlandığını belirtti.

Vatandaşlar kalıcı çözüm istiyor

Mahalle sakinlerinden Mert Gemici, Mustafa Altan, Ergin Kahraman ve Satılmış Güneş, bölgede yaşanan su taşkınlarının ciddi mağduriyetlere neden olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Vatandaşlar, yağışlarla birlikte yüksek kesimlerden gelen suların bölgede birikerek taşkınlara neden olduğunu belirterek, suyun kontrollü şekilde tahliye edilebilmesi için dere yapılmasını istedi.

Güzeloğlu Mahallesi sakinleri, bölgede gerekli incelemelerin yapılmasını ve benzer mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması amacıyla kalıcı bir çözüm üretilmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı