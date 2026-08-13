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Nebioğlu'nda Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi

Nebioğlu'nda Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi
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Çaycuma'ya bağlı Nebioğlu beldesinde jandarma, trafik güvenliği ve kamu düzeni için geniş kapsamlı denetim yaptı. Başıboş hayvanlar, aranan araçlar ve kaçakçılık gibi unsurlar incelendi; sürücüler uyarıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, Perşembe Karakolu ekipleri tarafından kara yolunda trafik akışını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir güvenlik denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzurlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla aralıksız sürdürülen rutin kontrollerde, kara yoluna başıboş çıkan hayvanlar, yakalama emri bulunan araçlar, kaçakçılık faaliyetleri ve şüpheli durumlar detaylı bir şekilde incelendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm unsurlar jandarma ekipleri tarafından incelenirken, güzergahı kullanan sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi ve kamu düzeninin sağlanması adına bölgedeki denetim faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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