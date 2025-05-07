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Çaybaşı'nda Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Çaybaşı'nda Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşlı adam, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabalarının hayvanlarını almaya gittiği sırada yaşlı adamın fındık bahçesinde yerde hareketsiz olduğu gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adam ise kılınan Çaybaşı'nda ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı son yolculuğuna uğurlandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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