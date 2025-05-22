Çaybaşı'nda İntihar Olayında İki Tutuklama

Çaybaşı'nda İntihar Olayında İki Tutuklama
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki bir genç kadının intiharı sonrası eşi ve kayınvalidesi tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki bir çocuk annesinin, evinin önündeki ağaca kendini asarak intihar etmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. Genç kadının eşi Cihan A.'nın ardından, kayınvalidesi Kıymet A. da "geline karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çaybaşı ilçesi İlküvez ile Aşıklı Mahallesi arasındaki mevkide, 11 Mayıs Pazar günü saat 18.00 sıralarında Arzu Ay'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri ve evde yapılan incelemelerin sonucunda Arzu Ay'ın eşi Cihan A. ve kayınvalidesi Kıymet A., Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Cihan A., eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı ve eziyet ettiği tespit edilerek "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A. hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşmesi ve alınan yeni ifadeler neticesinde tekrar gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Kıymet A., Ağır Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, Kıymet A.'yı "geline karşı eziyet" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Böylece Arzu Ay'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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