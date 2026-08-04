Atakum'da çatıda intihar girişimi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu aşağı indirildi.

Olay, Küçükkolpınar Mahallesi 382. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki R.G.'nin çıktığı çatıdan inmemesi üzerine çevredekiler 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için görüşme gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise binanın önünde hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.

Yapılan ikna çalışmaları sonucunda R.G. bulunduğu çatıdan güvenli şekilde indirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı