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Bursa'da 66 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da 66 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Firari Hükümlü Yakalandı
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Bursa'da haklarında hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 20, 21 ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerinin saha çalışması sonucu yakalandı. Operasyonda, şüphelilerden birinin polislerin geldiğini fark edip çatıya çıkarak kaçmaya çalıştığı, çatıdan çatıya atlarken yakalandığı öğrenildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'da haklarında hırsızlık ve yağma gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 20, 21 ve 25 yıl hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin saha çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin, ekiplerin kapıya geldiğini fark edince çatıya çıkarak kaçmaya çalıştığı, çatıdan çatıya atlamaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, haklarında 20 yıl, 21 yıl ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsın adresleri tespit edildi.

Ekiplerin operasyonunda, 41 yaşındaki A.Ç.'nin 7, 34 yaşındaki Ü.U.'nun 16, 36 yaşındaki Ş.D.'nin ise 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şahıslardan birinin polis ekiplerinin kapıya geldiğini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Çatıya çıkan hükümlü, çatıdan çatıya atlayarak izini kaybettirmeye çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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