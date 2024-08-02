Çatıda boya yaparken elektrik akımına kapıldı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde çatıda boya yapan şahsı elektrik akımına kapıldı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çatıda boya yapan şahıs, metal fırça sapının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak çatıda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle kullanılarak indirilen şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.