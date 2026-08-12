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Ilgın'da FETÖ Firarisi Çatı Katında Yakalandı

Ilgın'da FETÖ Firarisi Çatı Katında Yakalandı
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Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarma ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı, babasının evinin çatı katında saklanırken yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarma ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı babasının evinin çatı katında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince şahsın babasının evinde yapılan aramada, firari hükümlünün çatı katında saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından 10 Ağustos'ta yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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