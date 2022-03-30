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Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında 2 yaşlı kadın panikleyerek fenalaştı.

Yangın, Yavuz Selim Mahallesi 408 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında Elmas K. ve Melike K. isimli 2 kadın panikleyerek fenalaştı. Fenalaşan kadınların tedavisi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

Son dakika haberleri... Çatı katında çıkan yangın sebebiyle panik olan 2 kadın fenalaştı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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