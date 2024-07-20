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Çatalzeytin'de Çift Başlı Doğan Buzağı Şaşkınlık Yarattı

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir inek doğum yaptıktan sonra çift başlı bir buzağının doğduğu görüldü. Buzağının bazı uzuvlarının tam olarak gelişmediği belirlendi. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahale sonucunda buzağı kurtarıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Dağ köyünde bir yetiştiriciye ait inek doğum yaptı. Doğumu yaptıramayan vatandaşlar İnebolu ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Muhammed Coduroğlu'ndan yardım istedi. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenenin ardından buzağının anne karnında hayatını kaybettiği belirlendi. Sezaryen ile gerçekleştirilen zorlu doğumun ardından buzağının çift başlı olduğu görüldü. Ölü doğan çift başlı buzağının doğumun ardından bacak ve diğer bazı uzuvlarının tam olarak gelişmediği görüldü. Buzağıyı gören vatandaşlar ise hayrete düştü.

"Gördüğümüz tablo bizi de çok şaşırttı"

Konu ile ilgili konuşan Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, "Doğal tohumlama yoluyla elde edilen gebelik süresinin tamamlayan ineğimizin uzun zamandan beri hayvanın ters pozisyonda bir kısmının dışarı çıkması gerçekleştiği halde buzağının diğer kısmının çıkmadığı şeklinde bir bilgi ile hemen yola koyulduk. Yaklaşık 45 dakikalık mesafede olan köyümüze ulaştık. Yaptınız muayene sonucunda buzağının anomalili olduğunu ve maalesef öldüğünü anladık. Acilen sezaryene aldık. Gördüğümüz tablo bizi de çok şaşırttı. Çünkü aldığımız buzağı biz sadece bacakları ve kuyruğu anomalili olduğunu düşünürken yapışık şekilde çift kafalı buzağıları ameliyatta aldık. Çok uzun süren bir ameliyat sonrasında anneyi kurtarmayı başardık. Annemizin durumu gayet iyi" dedi.

"Akraba hayvanların çiftleşmesi sonucu oluşan durumlar"

Çift başlı buzağı olayının akraba hayvanların çiftleşmesi dolayısıyla gerçekleştiğini belirten Coduroğlu, "Hayvan sahibi abimize ve ailesine de geçmiş olsun dileklerinizi buranın iletiyoruz. Şimdi unutmadan da söylüyorum bu hayvanlar tohumlamadan değil tamamen doğal aşım hatta kan yakınlığı dediniz akraba hayvanların çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan durumlar. Birçok arkadaşım şimdi yazacak biliyorum hep bunlar suni tohumlamadan kaynaklanıyor diyecekler. Ama suni tohumlama çok daha güvenilir bir uygulamadır. Ameliyata eşlik eden Mustafa Acar ve Emre Ersöz arkadaşımıza çok teşekkür eder ellerine sağlık dileklerimi buradan iletirim. Hayvan sahibi abimize ve ailesine de geçmiş olsun dileklerinizi buranın iletiyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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