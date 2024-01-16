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Çatalca'da Uzman Çavuş Gruba Ateş Açtı

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Çatalca'da bir Uzman Çavuş, kendisine saldıran bir grubun üzerine ateş açarak bir kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatalca'da bir Uzman Çavuş kendisine saldıran bir grubun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca'da görev yapan Uzman Çavuş Özgür K. Millet Bahçesinde buluştuğu bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 6 kişi bir anda Özgür K. saldırdı. Kavganın etkisiyle hırpalanan Uzman Çavuş, belinde ki silahı çıkartarak önce havaya daha sonrada kavga ettiği kişilerin üzerine ateş etti. Açılan ateş sonucu Mehmet E. vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga esnasında yaralan Mehmet E. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay anı parkta bulunan Güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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