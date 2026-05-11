Çatalca'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Çatalca'da seyir halindeki tır alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı tırdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çatalca Çevre Yolu Ferhat Paşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle Çatalca Çevre Yolu havalimanı yönünden Büyükçekmece istikametine giden kısmı bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı