Çatalca'da Minibüs Tıra Çarptı: Sıkışan Kadın Kurtarıldı

Çatalca'da Minibüs Tıra Çarptı: Sıkışan Kadın Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Çatalca'da Bulgaristan plakalı minibüs park halindeki tıra çarptı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çatalca'da Bulgaristan plakalı minibüs park halindeki tıra çarptı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat dün 20.00'da Çatalca Binkılıç Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı minibüs park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren minibüste sıkışan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ambulans helikopter ile Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.