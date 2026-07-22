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Çatalca'da kimya üzerine faaliyet gösteren fabrika alev alev yanıyor

Çatalca'da kimya üzerine faaliyet gösteren fabrika alev alev yanıyor
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Çatalca Muratbey'de kimya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevler otluk alana sıçradı.

Çatalca'da kimya üzerine faaliyet yürüten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.

Çatalca Muratbey Merkez Mahallesi'nde bulunan kimya üzerine faaliyet yürüten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler otluk alana da sıçrarken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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