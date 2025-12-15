Taş ocağında kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Çatalca'da taş ocağında kum boşaltırken devrilen kamyonun damperi arasında sıkışan 64 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Saha (64) isimli kamyon sürücüsü, aracındaki kumu boşalttığı sırada zeminde çökme oldu. Bu esnada kendini araçtan atan sürücü kamyonun damperi arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Saha'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL