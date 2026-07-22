Çatalca'da İş Yerinde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi
İstanbul Çatalca'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Çatalca'da bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı