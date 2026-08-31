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Çarşamba'da 17 gün arayla ikinci sel

Çarşamba'da 17 gün arayla ikinci sel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak sonucu ev ve tarım arazileri sular altında kaldı. 30'dan fazla mahallede etkili olan selde fındık ve sebze üreticileri mağdur oldu; hasar tespit çalışmaları sürüyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve tarım arazileri sular altında kaldı. 17 gün arayla ikinci kez sel yaşanan bölgede 30'dan fazla mahalle su altında kalırken özellikle fındık ve sebze üreticileri mağdur oldu.

Çarşamba'da 13 Ağustos'ta yaşanan su baskınının daha büyüğü 17 gün sonra tekrar yaşandı. Yağışa doyan toprak nedeniyle, 17 gün sonra metrekareye 113 kilogram yağışın düşmesi bu sefer su baskınının yıkıcı etkisini daha fazla gözler önüne serdi. Su baskınından özellikle hasat zamanında olan fındık bahçeleri ve sebze fideleri hasar gördü.

Bölgede il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre son yağışların 13 Ağustos'taki yağışlardan daha fazla bir alanda tahribata neden olduğu ve 30'dan fazla mahalledeki tarım alanlarında su birikintilerine bağlı zarar meydana geldiği gözlemlendi.

17 gün arayla iki kez sular altında kalan Çarşamba'da yetkililerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasarın boyutunun ise tespit çalışmalarının sonlandırılmasının ardından gün yüzüne çıkacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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