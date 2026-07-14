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Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 61 AFL 018 plakalı hafif ticari araç ile G.B. idaresindeki 34 FLZ 380 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. ile hafif ticari araç sürücüsü A.K., araçta bulunan L.K. ve H.K. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklette bulunan G.B. ile A.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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