Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 61 AFL 018 plakalı hafif ticari araç ile G.B. idaresindeki 34 FLZ 380 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. ile hafif ticari araç sürücüsü A.K., araçta bulunan L.K. ve H.K. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklette bulunan G.B. ile A.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı