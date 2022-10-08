- Çantasıyla herkese saldırdı vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Elindeki çantayla önüne çıkan herkese saldırdı

Çantalı saldırgan ortalığı birbirine kattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolu üzerinde bulunan vatanadaşlara elindeki çantayla saldıran kadın bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Odunpazarı İlçesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kadın önüne gelen herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı. Yol kenarında dilenen bir dilenci, bankta oturan kadın, olaya müdahale eden birden fazla kişi de çantalı saldırganın darbelerinden nasibini aldı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu. Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla an ve ve an kayda alındı.