İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 23 Nisan sabahı meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, hem vatandaşlara hem de ekran başındakilere korku dolu anlar yaşattı. Canlı yayın sırasında sarsıntıya yakalanan sunucular ne yapacaklarını bilemedi, stüdyolarda panik yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan sunucu Nur Viral, yayın sırasında duygularını paylaşırken, izleyenler ekran başında nefeslerini tuttu.

23 Nisan sabahı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece şehirde değil, çevre illerde de korku dolu anlara neden oldu. Merkez üssü Silivri olan sarsıntı sonrası vatandaşlar geceyi parklar, okullar ve spor salonlarında geçirirken, ekran başındaki izleyiciler de farklı bir dehşet yaşadı.

PANİK DOLU ANLAR

Depr e m anında birçok canlı yayın programı sürüyordu. O programlardan biri de Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var idi. Sunucu Nur Viral, canlı yayında depreme yakalandı. Sarsıntıyı ilk fark ettiği anda "Ay! Deprem mi oldu?" diyerek panikleyen Viral, bir süre ne yapacağını bilemedi. Kameraların önünde gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, sarsıntı geçtikten sonra duygularını şu sözlerle paylaştı: "O an sadece kızım geldi aklıma. Ne yapıyor acaba, korkmuş mudur… Allah herkesin yardımcısı olsun."

Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

Depreme canlı yayında yakalanan bir diğer isim ise tv100 spikeri Oya Çebi oldu. Haber bülteni sırasında konuğuyla sohbet eden Çebi, stüdyodaki sarsıntıyı hissedince yayında kısa süreli bir panik yaşadı.

Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Sahte kari

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

nur hanım keşke biraz rahmetli hocamızı dinleseydiniz , boş işlerle uğraşmaktan vazgeçin ayrıca suratsız burç yorumcunuz haber verseydi ya her şeyi çok biliyor du...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKotypc:

Bu da her poxa ağlıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.