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Canlı Hayvan Yüklü Kamyon Yangın Çıkarak Tamamen Yandı

Canlı Hayvan Yüklü Kamyon Yangın Çıkarak Tamamen Yandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir canlı hayvan yüklü kamyon, rampayı çıkarken alevler içinde kaldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Hayvan yüklü kamyon alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki canlı hayvan yüklü kamyon alevlere teslim oldu.

Olay, Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve iddiaya göre canlı hayvan yüklü kamyondan, rampayı çıkarken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, kamyonu emniyet şeridine aldı. Aracı bir anda alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - 3.Sayfa
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