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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde arazi yangını söndürüldü

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankırı Eldivan Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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