Çankırı haber... Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

Çankırı'da kağıt fabrikasında yangın

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir kağıt ve karton fabrikasının depolama alanındaki karton ve kağıtlar alev alev yandı. Yangın, ekiplerin uzun süren çabaları ile kontrol altına alınabildi.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Çerkeş Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt ve karton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesindeki depolama alanındaki tonlarca kağıt ve karton, bilinmeyen sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın, saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.