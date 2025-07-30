Çankırı'daki Orman Yangını Yaban Hayvanlarını da Vurdu

Çankırı'daki Orman Yangını Yaban Hayvanlarını da Vurdu
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınında bir yaban tavşanının telef olduğu bildirildi. Yangına 132 araç ve 600 personel müdahale etti.

Çankırı'daki orman yangını yalnızca ağaçları değil yaban hayvanlarını da büyük ölçüde etkiledi. Yangında bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde meydana gelen ve 132 araç ile 600 personelin görev aldığı yangında, soğutma çalışmaları sırasında yanmış haldeki bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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