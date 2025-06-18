Çankırı'da Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde meydana gelen yangında, bir evden başlayarak diğerine sıçrayan alevler iki konutu kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Bayramören ilçesi Oluklu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan M.T.'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ş.T.'ye ait eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa