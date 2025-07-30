Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Çerkeş-Dikenli karayolu Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Samet Aksu (24) idaresindeki 06 FJ 9585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.Ç. yönetimindeki 18 AS 148 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobil sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörde bulunan M.Y, S.A.Y. ve J.M. yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.