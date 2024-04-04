Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Atkaracalar ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. yönetimindeki 28 ABG 086 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yeter D. (64) ve Ali D. (61) yaralanırken, Halit D. (70) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekibi sevk edildi. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI