Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Olay, Atkaracalar ilçesi Hüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Atkaracalar ve çevre ilçelerden çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopter desteğiyle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - ÇANKIRI