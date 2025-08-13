Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde Hüyük köyünde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Atkaracalar ilçesi Hüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Atkaracalar ve çevre ilçelerden çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopter desteğiyle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
