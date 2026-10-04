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Çankırı'da motosiklet kazasında 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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Çankırı'da Çankırı-Kastamonu kara yolunda devrilen motosikletteki 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Ağır yaralanan öğrenci hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı; arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı'da meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı da yaralandı.

Kaza, Çankırı-Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ensar Aydın (20) idaresindeki 16 BJB 721 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Aydın ile arkadaşı S.K. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ensar Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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