Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Karatekin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan metruk evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, içeride mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabası sayesinde kurtarıldı.

"Sesleri duyar duymaz temiz hava solunum cihazını kuşanarak sesin geldiği odaya giriş yaptık ve kedilere ulaştık"

Kedileri yangından kurtarıp veteriner kliniğine teslim ettiklerini söyleyen İtfaiye Eri Salim Karaca, "Dün gece saatlerinde meydana gelen yangında görevli olarak çalışmaktaydım. İhbar gelir gelmez olay yerine hızlı bir şekilde çıkış yaptık. Olay yerine ulaştığımızda çevredeki insanlardan evde yaşayan herhangi bir canlının bulunmadığını öğrendik. Ancak bundan emin olamadığımız için yangına müdahale ederken aynı zamanda arama kurtarma çalışması da yaptık. Arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğümüz esnada kedi sesleri duyduk. Sesleri duyar duymaz temiz hava solunum cihazını kuşanarak sesin geldiği odaya giriş yaptık ve kedilere ulaştık. Ardından kedileri veteriner hekime teslim ettik. Durumlarının da iyi olduğunu öğrendik. Yangında bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı