Çankırı'da Kemerli ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çankırı'da Kemerli ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Çankırı'da Kemerli ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Çankırı'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada taraflar kemer ve bıçakla saldırdı, 1 kişi yaralandı ve olay anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Cadde ortasında kemerli bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Aksu Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan T.Ç., A.Ç. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, kemer ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında T.D., T.Ç.'yi karın ve bacak bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. T.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anı ise saniye saniye vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa
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