Çankırı'da Jandarma ve Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs ile 17 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-22 Eylül tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7.66 gram metamfetamin, 17.11 gram esrar, 50 gram skunk, 26 gram kannobioid, 24.05 gram sentetik kannabinoid maddesi, 159 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI