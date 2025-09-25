Haberler

Çankırı'da Jandarma ve Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs ile 17 göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve sentetik ecza hapları ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs ile 17 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-22 Eylül tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs ile 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7.66 gram metamfetamin, 17.11 gram esrar, 50 gram skunk, 26 gram kannobioid, 24.05 gram sentetik kannabinoid maddesi, 159 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler

Hırvat basınından Fenerbahçe için skandal manşetler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.