Çankırı'da İki İşçi Taşıyan Otobüs Kazası: İlk Kazada 23 Yaralı, İkincisinde Maddi Hasar
Çankırı'da Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'na ait iki otobüs kazası meydana geldi. İlk kazada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu 23 işçi yaralanırken, ikinci kazada otobüs domuz sürüsüne çarptı fakat yolcular yara almadan kurtuldu.
Çankırı'da 23 işçinin yaralandığı otobüs kazasının ardından, işçilerin çalıştığı aynı fabrikaya ait ikinci bir otobüs kazası daha meydana geldi. İşçileri taşıyan otobüs, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Bu kez kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan 18 S 0075 plakalı Otokar marka otobüs, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle birçok domuz telef olurken, otobüste bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan, yaklaşık 4 saat önce yine aynı fabrikaya ait M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Meydana gelen kazada 23 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. - ÇANKIRI