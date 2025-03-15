Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler

ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Çankırı'da iki grup birbirine girdi: 4 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Çankırı'da iki grup birbirine girdi: 4 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken; iki kişi tutuklandı.

Çankırı'da husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da Alibey Mahallesi'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

4 KİŞİ TÜFEKLE YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi tüfekle yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve İ.E. (64), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa
img

Süper Lig'de Selçuk İnan fırtınası
img

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
img

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi şok kayıp
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.